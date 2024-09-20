«Отвратительная фамилия»: Павел Воля раскрыл свое настоящее имя

Телеведущий Павел Воля объяснил, как появились слухи, что его настоящая фамилия Добровольский. Об этом юморист рассказал в эфире своего шоу, фрагмент которого он опубликовал в своем Telegram-канале.

По информации в Сети, настоящее имя Воли Денис Добровольский. Шоумен якобы взял псевдоним во время работы на радио. Однако все оказалось совсем иначе.

Когда Павел работал на радио в Пензе, Добровольский был его псевдоним. Дело в том, что фамилия Воля не понравилась программному директору.

«Воля отвратительная фамилия, с ней нельзя выходить в эфир. Будешь Добровольский», — сказал 45-летний шоумен.

Тогда он пришел домой к отцу и сказал ему о словах программного директора и о своем новом псевдониме.

Ранее представители цирковой династии, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные пришли на «Шоу Воли» с шимпанзе по имени Гермес. Животное быстро освоилось в студии, заняло кресло юмориста Ильи Соболева и примерило его галстук. Комик пошутил, что ему нашли замену.