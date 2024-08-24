«Это самое быстрое увольнение»: Илье Соболеву на «Шоу Воли» нашли неожиданную замену

Представители цирковой династии, дрессировщики Эдгард и Аскольд Запашные пришли на «Шоу Воли» с шимпанзе по имени Гермес. Животное быстро освоилось в студии, заняло кресло юмориста Ильи Соболева и примерило его галстук.

«Это самое быстрое увольнение на ТНТ», — прокомментировал Соболев поведение Гермеса.

Кроме того, дружелюбный шимпанзе поцеловался с Павлом Волей и покорил всех гостей шоу.

В свою очередь, Запашные объяснили, как важно взаимодействовать с животными и подчеркнули, что образ дрессировщика демонизируют совершенно напрасно, сообщили Газете.Ru в пресс-службе ТНТ.

Ранее Павел Воля заставил замолчать Сашу Стоуна во время одного из выпусков шоу «Выжить в Дубае». Блогер конфликтовал практически со всеми участниками и устроил ссору с Торнике Квитатиани.