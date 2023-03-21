Ответы не получены: причину смерти Тома Хаоса из «Отпетых мошенников» не могут установить целый год

Причина смерти Вячеслава Зинурова, известного под псевдонимом Том Хаос, спустя год остается неизвестной. Следствие все еще ведется.

Об этом рассказал экс-солист группы «Отпетые мошенники» Гарик Богомазов.

«… За год дело не закрыто. Мы по-прежнему не знаем причину, не знаем, что на самом деле произошло в этот проклятый день», - сказал он Telegram-каналу «Звездач».

Богомазов признался, что умершего участника коллектива «очень не хватает». Артисты по-прежнему ждут «окончания следствия и правды».

Напомним, Том Хаос умер 10 марта 2022 года в Подмосковье. Согласно предварительной версии, он совершил самоубийство. Примечательно, но в день смерти у певца было назначено два интервью.

Ранее солист «Отпетых мошенников» Сергей Аморалов рассказал, как оказался на волосок от смерти из-за девушки.