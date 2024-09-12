Ответила улыбкой: известна реакция Блиновской на вопрос о задержании мужа в зоне СВО

Предприниматель Елена Блиновская проигнорировала вопрос о том, переживает ли за мужа, которого, как стало известно 12 сентября, задержали в зоне СВО. Блогер ответила загадочной улыбкой.

Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Блиновскую спросили о муже перед очередным заседанием суда. Однако она прошла мимо журналистов молча, Елену сопровождали полицейские. На рассмотрение дела она взяла тетрадь, ручку и влажные салфетки.

Адвокат Блиновской Наталья Сальников сообщила, что информация о задержании Алексея – фейк и неправда. «Зачем провокационные вопросы ей задавать?» - спрашивала защитница. Ее слова приводит ТАСС.

Ранее сообщалось, что Блиновский был задержан 9 сентября. Задержание связано с неявкой к следователю. Алексею было известно, что его ищут. Однако он попросил, чтобы командование направило возить боеприпасы. Таким образом Блиновский не хотел долго оставаться на одном месте.