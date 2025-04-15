Ответила на критику: Анна Седокова появилась на публике в откровенном платье после смерти Яниса Тиммы

Певица Анна Седокова снова вышла в свет в смелом образе после критики откровенных нарядов. Экс-солистка группы «ВИА Гра» появилась на светской премии в Москве в платье с глубоким декольте, дав понять, что ее не задевают высказывания недоброжелателей. Кадры с артисткой публикует на своей странице в соцсети издание PEOPLETALK.

Оскандалившаяся Анна Седокова накануне стала гостьей светской премии в Московском международном Доме музыки. Для выхода в свет певица выбрала платье, состоящее из серебристого корсета с глубоким декольте и атласной юбки в пол нежно-голубого цвета. При этом артистка отказалась разговаривать с журналистами, молча пройдя мимо.

Недавно экс-солистка «ВИА Гры» снова стала объектом пристального внимания после появления на премии «Жара Music Awards» в Москве в откровенном платье с глубоким декольте и разрезами на бедрах. Многие резко раскритиковали Анну Седокову за смелый образ и посчитали его неуместным после смерти ее бывшего мужа Яниса Тиммы.

Тогда певица оправдалась перед хейтерами и призналась, что решила не показывать ту боль, которую «держит в себе» и «переживает за закрытыми дверями», из-за постоянного осуждения со стороны публики. По словам Анны Седоковой, она уже «живет дальше» после трагедии.

«Люди раздают советы, как надо скорбеть, даже не понимая, о чем это слово. Но я знаю, что он бы хотел, чтобы я была сильной и счастливой. А о нем говорили, как о великом спортсмене, а не все это. И я буду стараться жить, любить, работать. Это мой выбор. <…> Я выбираю путь сильного человека», — заявила артистка.

Напомним, Янис Тимма ушел из жизни в ночь с 16 на 17 декабря 2024 года, ему было 32 года. После смерти спортсмена в Сети началась травля Анны Седоковой, с которой он развелся незадолго до случившегося. Многие открыто обвиняют певицу в причастности к гибели экс-супруга.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Лоза вступился за Анну Седокову после нападок хейтеров. Певец заявил: «Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая».