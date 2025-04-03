Лоза вступился за Седокову после нападок хейтеров: «Она не обязана себя хоронить»

Спустя три месяца после смерти экс-супруга Яниса Тиммы Анна Седокова прервала молчание и начала делиться с публикой своими переживаниями. Артистку подвергли серьезной травле, обвиняли в доведении до самоубийства латвийского баскетболиста и хайпе на случившемся. За 42-летнюю экс-солистку «ВИА Гры» вступился музыкант Юрий Лоза.

71-летний исполнитель хита «Плот» заявил, что Седокова пережила «ужасную трагедию». Музыкант не понимает, как ее можно обвинять в привлечении внимания на этой теме. Лоза считает, что это очень негуманно.

По словам артиста, жизнь Анны после случившегося продолжается, и она не обязана скорбеть по бывшему мужу десятилетиями.

«Она не обязана себя хоронить из-за этого ужасного и трагического случая. Артисты должны продолжать свой путь и не забывать свою миссию», — пояснил Лоза в разговоре с ОСН.

Композитор признался, что лично не знаком со звездой, но очень бы хотел с ней увидеться: Анна является фанаткой Лозы.

Напомним, знаменитость добавила в свой райдер необычный пункт — в гримерке якобы должен висеть портрет Юрия. Но оказалось, что требование необходимо для проверки внимания заказчиков.