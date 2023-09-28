Ответила двумя словами: стала известна реакция Пугачевой на присланное видео с могилы Моисеева

Певица Алла Пугачева расплакалась, получив видео и фото с открытия памятника артисту Борису Моисееву. Напомним, установка скульптуры на Троекуровском кладбище состоялось 27 сентября.

О реакции Примадонны рассказал директор Моисеева Сергей Горох. Он отправил певице фото и видео с кладбища.

«Алла Борисовна все получила: и видео, и фото. Она ответила двумя словами: «До слез!» - сообщил Горох сайту Woman.ru.

Директор артиста назвал Пугачеву соавтором памятника. По его словам, ближе певицы у Моисеева никого не было до конца жизни. Вместе с Примадонной Горох согласовывал каждую деталь скульптуры.

На открытии памятника был коллектив артиста. Родной брат Моисеева Марк Толкач не приехал.

Горох занимался не только разработкой эскиза. Он взял на себя все расходы по изготовлению памятника. Директор Моисеева признавался, что Пугачева предлагала финансовую помощь, но он отказался. В день открытия памятника она прислала на кладбище цветы. Были венки от британского музыканта Элтона Джона и артиста Филиппа Киркорова.