Ответил на обвинения: Харламов попросил подписчиков удовлетворить лгунью Асмус

Публичный скандал между актрисой Кристиной Асмус и юмористом Гариком Харламовым продолжается. Бывшие супруги повздорили по поводу дома, который артист якобы оставил экс-жене. Но Кристина уверяет, что они с ребенком не получили от него ни копейки! Мужчина поспешил ответить актрисе.

Для начала Гарик пояснил, что его слова об «обосанном и облеванном доме», который он оставил ей якобы были связаны с юмористической историей. И отметил, что у бывшей супруги этого качества нет.

«К сожалению чувство юмора штучный товар и вас в данном случае обвесили. А про чувство такта и честность тоже не стоило бы говорить, учитывая, что вы живете в своей половине дома все это время. И живете на полном моем обеспечении. Как и наши прекрасный ребенок», – написал Кристине артист.

Мужчина добавил, что если бы Асмус хотела обсудить его слова, то обратилась бы конкретно к нему «спустившись на один этаж вниз», а не стала бы писать посты в соцсетях.

«Но вам видимо нужна поддержка ваших подписчиков. Надеюсь, что она вас удовлетворит. До новых встреч, уважаемая Кристина Игоревна», – добавил Гарик.

Ранее мы писали, как Асмус обвинила Харламова во лжи. Также девушка воспользовалась случаем, чтобы напомнить, что это она бросила юмориста.