«У него боевой настрой»: раскрыто состояние Отара Кушанашвили на четвертой стадии рака

В июне этого года телеведущий Отар Кушанашвили неожиданно оказался в больнице. Журналисту диагностировали четвертую стадию рака. Он прошел химиотерапию и продолжает лечение. В эфире программы «Звезды сошлись» на НТВ супруга телеведущего Ольга Фролова-Кушанашвили рассказала о нынешнем состоянии мужа.

После обнаружения онкологического заболевания Отар Кушанашвили уже перенес две операции и два курса химиотерапии. По словам супруги журналиста, он сохраняет положительный настрой.

«Главное, что у него настрой боевой. На данном этапе он дома. Мы проходим курсы химиотерапии. Два курса прошли, вот на следующей неделе уже третий будет. Какие прогнозы, это будет ясно после третьего курса. Будет сделано еще одно обследование глобальное, после которого будет ясно — либо еще будут курсы химиотерапии перед операцией, либо уже будет обсуждаться дата предстоящей операции», — поделилась Ольга Фролова-Кушанашвили.

Жена телеведущего добавила, что «врачи дают утешительные прогнозы, потому что четвертая стадия четвертой рознь».

По признанию Ольги Фроловой-Кушанашвили, муж до последнего не хотел обращаться за медицинской помощью. Отар Кушанашвили каждый день писал супруге и отправлял ей голосовые сообщения, не рассказывая о своем состоянии.

«Как впоследствии выяснилось, разрыв произошел, и интоксикация началась. Как сказали в Красногорской больнице, если бы еще пять — шесть часов, то спасти бы уже не удалось», — заявила жена журналиста.

Напомним, 20 июня Отар Кушанашвили был госпитализирован в подмосковном Красногорске. Уточнялось, что незадолго до этого телеведущий жаловался на сильные боли в области сердца и живота. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. 4 июля 2024 года журналист рассказал, что проходит лечение от онкологического заболевания.

Ранее сообщалось о том, что Отар Кушанашвили вышел на работу после новостей о раке.