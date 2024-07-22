«Эмоциональный взрыв»: раскрыта причина скандального поведения Глюкозы на концерте в Красноярске

Певица Наталья Ионова-Чистякова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, оскандалилась на концерте в Красноярске из-за эмоционального взрыва и возможных проблем в семье. Такое мнение высказал продюсер Леонид Дзюник.

«Вряд ли воздействие каких-то средств было, я думаю, это эмоциональный взрыв перед зрителями, что ее хорошо принимали, вот она и решила показать все, что может и не может. Она вообще эмоциональная девчонка, ей, может быть, хотелось поддеть кого-то, может, у нее проблемы дома с мужем или кто у нее там сейчас», - сказал продюсер в беседе с Telegram-каналом «Звездач».

Он также осудил Максима Фадеева за решение лишить Наталью авторских прав на ее хиты и псевдоним. По мнению Дзюника, Глюкоза ничего не сказала и не сделала, чтобы грозить ей судом.

«Достаточно вспомнить, что он делал раньше и какими его артисты выходили на сцену, ничего страшного в этом не было», - заявил продюсер, добавив, что другие звезды позволяют себе выходки еще хуже.

Напомним, возмущение общественности вызвало поведение Глюкозы на концерте ко Дню металлурга в Красноярске. Она вела себя странно на сцене, не попадала в ноты и при этом трогала себя везде. Выступление артистки даже хотели прервать, но та не покидала публику. Наталья должна была получить гонорар в размере 5,5 млн рублей.

Ранее сообщалось, что организаторы концерта намерены обратиться в суд за защитой своих прав. Иск будет направлен к Глюкозе, так как певица якобы «ненадлежащим образом» выполнила свои обязательства.