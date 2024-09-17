«Она идиотка»: Юрий Назаров дал оценку актрисе Юлии Ауг в сериале «Хор»

Артист Юрий Назаров, работавший с актрисой Юлией Ауг в сериале «Хор», дал ей оценку. Он поддержал тех, кто просил заменить лицо Ауг в картине.

Комментарий Назарова приводит издание «Абзац».

Он назвал Ауг «полной темнотой» и заявил, что в лицо не помнит актрису. «Она идиотка и хамка», - продолжал народный артист и посоветовал ей стать «более доброй и терпеливой».

«Я не разбираюсь в новых технологиях, но всегда душой болею за правое дело и поддерживаю тех, кто просит её лицо заменить в сериале», - высказался Назаров об Ауг, ранее оскорбившей россиян.

По мнению артиста, важно в любой ситуации оставаться человеком. Он дал совет уехавшей из России Ауг больше не падать в грязь лицом.

16 сентября на федеральном канале показали первую серию картины «Хор» с участием Ауг. Актриса некоторое время назад уехала из России в Эстонию. Некоторых зрителей возмутило, что фильм с ней вышел в эфир.