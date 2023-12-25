Отвергнутая семьей внучка Стриженова тайно вышла замуж за отца шестого ребенка

Внучка актера Олега Стриженова Александра узаконила отношения с отцом своего шестого ребенка. Долгое время она была в ссоре с возлюбленным, однако им все-таки удалось вновь сойтись.

В личном блоге Стриженова рассказала, что они с женихом не стали откладывать свадьбу на 2024 год, поэтому расписались быстро и тайно. Напомним, что предложение организатор мероприятий из Сочи Павел сделал Александре на премии «Выбор года», и она ответила согласием, несмотря на то, что между ними были старые обиды – мужчина бросил невесту еще на ранних сроках беременности.

К слову, подробностей свадьбы Стриженова раскрывать не стала, но вполне вероятно, что никого из родственников на церемонии не было. Еще несколько лет назад Александра лишилась поддержки семьи. С ней не хочет иметь ничего общего даже звездный дед. По словам супруги Олега Стриженова, в одном из телефонных разговоров внучка назвала его «старой сволочью». Тогда она попалась на развод мошенников и лишилась квартиры, а близкие отказались ей сочувствовать. Мол, сама виновата.

На сегодняшний день Александра не общается с семьей уже 19 лет. За это время Стриженова успела стать мамой шесть раз, причем дети родились от разных мужчин. Примечательно, что сама она делилась, что якобы работала суррогатной матерью, а после появления на свет малышей просто не могла с ними расстаться, поэтому оставляла себе.

Ранее стало известно, что Александра Стриженова написала завещание перед шестыми родами.