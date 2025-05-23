Отвечала на звонки, разносила кофе: Алсу призналась, что работала секретарем

Певица Алсу рассказала, что до творческой карьеры работала секретарем отца в Лондоне. В ее обязанности входило отвечать на звонки, разносить кофе.

Об этом узнал Пятый канал.

Алсу сообщила, что однажды сотрудница отца уволилась и ей пришлось заменять секретаря. Трудновыполнимых задач не поручали.

«Мне неделю пришлось отвечать на звонки, иногда разносить кофе. Более серьезных заданий мне не давали. Но я чувствовала себя очень-очень важно», - поделилась певица.

Алсу не получала зарплату за работу. Спустя неделю ее офисные будни закончились.

«Моя карьера началась в 15 лет, поэтому ничего другого я не пробовала», — напомнила артистка.

Ранее Алсу заговорила о том, что может еще раз выйти замуж. Певица видит себя на свадьбе в элегантном и сдержанном платье.