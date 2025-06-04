«Отсылки к любимому турецкому сериалу»: Ксения Собчак оценила свадебный наряд Ксении Бородиной

Журналистка Ксения Собчак отреагировала на новости о свадьбе телеведущей Ксении Бородиной. Она нашла в образе невесты отсылки к турецкому сериалу «Клюквенный щербет».

В личном Telegram-канале Собчак опубликовала фото с торжества бывшей коллеги и поздравила ее с бракосочетанием. Также она выявила возможный бренд брючного костюма Бородиной, который она выбрала для церемонии в ЗАГСе.

«Отсылки к любимому турецкому сериалу «Клюквенный щербет» – Ксюша Бородина в третий раз вышла замуж. Счастья молодым!» - прокомментировала Ксения.

Отметим, что Ксения Бородина действительно является большой поклонницей турецких сериалов. Она часто летает в Турцию и встречается с актерами из любимых «мыльных опер».

Свадьба Ксении Бородиной и Николая Сердюкова прошла 3 июня в Москве. Молодожены расписались в ЗАГСе, после чего поделились кадрами в Сети. Телеведущая решила отказаться от пышного белого платья. Вместо него она предпочла брючный комбинезон с баской.

Ранее Ксения Бородина ответила на обвинения в хамстве в шоу «Сокровища императора».