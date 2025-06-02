«Это игра, ребята!»: Ксения Бородина ответила на обвинения в хамстве в шоу «Сокровища императора»

Телеведущая Ксения Бородина прокомментировала обвинения в свой адрес. Космонавт Антон Шкаплеров упрекнул ее за хамство в шоу «Сокровища императора». Однако блогерша не считает, что вела себя как-то неправильно.

После того, как новая серия проекта вышла в эфир, Ксения обратилась к своей аудитории и высказалась о конфликте, который у нее произошел с командой зеленых. Бородина и ее жених Николай Сердюков дали космонавту и его дочери черную кошку, и это им не понравилось. По словам телеведущей, во время выяснения отношений с Шкаплеровым она не грубила, а отстаивала свои границы. Ее задело то, что ей стали указывать на воспитание.

«Я не грубила и не хамила, я сказала, что почувствовала, проходя испытание, пассивную агрессию в свой адрес! Это игра, ребята!» - поделилась Бородина.

Блогерша подчеркнула – до последнего она не переходила на личности и даже называла Антона на «вы».

Также Ксения дала понять, что не даст никому оскорблять ее жениха. Она заявила, что Николай – ее семья, а она всегда защищает своих близких.

«Вам в этом потоке воспитания меня надо просто остановиться, я не ваша дочь, чтобы вы взрослой женщине в 42 рассказывали с кем ей надо жить. Оценивайте игру, как мы проходим испытания, как не проходим и стоим штрафы. А переходить на личности я вам не позволю!» - заявила телеведущая.

Ранее Ксения Бородина рассказала о встрече с Ольгой Бузовой на шоу.