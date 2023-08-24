«Отсутствует обоняние и ощущения»: Пригожин вышел на связь после крушения самолета

Продюсер Иосиф Пригожин вновь приковал к себе внимание общественности из-за крушения самолета, в котором находился его однофамилец. После произошедшего в личном блоге супруга певицы Валерии вновь стали появляться комментарии юмористического характера. Также многие начали приносить ему свои соболезнования. Пригожин, уже испытавший подобное два месяца назад, уже спокойнее отреагировал на это и просто проигнорировал.

Как признался продюсер, его жена со вчерашнего вечера получает сообщения, в которых ее поддерживают фанаты в связи со «смертью» мужа. На странице самого Иосифа тоже много подобного, но он не отвечает на эти комментарии. По его словам, никакой реакции у него эти мемы не вызывают. «Иногда полезно о себе некролог почитать. Все мы когда-нибудь умрем», - рассказал Пригожин mk.ru.

Также он добавил, что сам попадал в аварию. Первой реакцией тогда у него был шок. Поэтому сейчас, когда поступают различные новости, связанные с крушением самолета, Иосифу совершенно не смешно. Возникающих мемов он не понимает.

«Я попадал в аварию. И первой реакцией у меня был шок. И лишь потом ты понимаешь, что произошло. Как при ковиде, так и после аварии отсутствует обоняние и отсутствуют ощущения», - поделился Иосиф Пригожин

Ранее Иосиф Пригожин возмутился сравнением Аллы Пугачевой с Клавдией Шульженко.