«Номер один на кладбище»: Иосиф Пригожин возмутился сравнением Аллы Пугачевой с Клавдией Шульженко

Продюсер Иосиф Пригожин высказался о месте певицы Аллы Пугачевой на российской сцене и прокомментировал сравнение Примадонны с артисткой Клавдией Шульженко. Он считает, что артист будет «номером один», если он востребован в определенный период времени.

«Номером один» можно быть и на кладбище. В моём понимании «номер один» – это про актуальность данного времени», - сказал продюсер сайту «Абзац».

Пригожин объяснил, что популярность – это востребованность в какой-то период времени. При этом продюсер отметил: певец Майкл Джексон оставил такой след, что до сих пор есть ощущение, будто он живой.

Также Пригожин прокомментировал сравнение Пугачевой с эстрадной певицей Клавдией Шульженко. По его мнению, сравнивать – «идиотская тенденция». Он возмущен сопоставлением двух артисток: в данном случае это все равно, что сравнивать Эйфелеву башню и статую Свободы.

«Она не может быть ни Клавдией Шульженко, ни Иосифом Кобзоном, ни Фрэнком Синатрой, ни Валерией. У неё есть своё творческое лицо. Репертуар совершенно другой», - сказал Пригожин.

Он считает, что такого рода сравнения некорректны, поскольку не может быть «второй Мадонны» или еще одного Майкла Джексона – все артисты индивидуальны.

Ранее продюсер рассказал, что певице Валерии не дали выступить на открытии «Фабрики звезд-5» по требованию Пугачевой. Исполнительницу «развернули» по пути на съемки.