«Отстаньте уже от меня»: разъяренный Егор Крид жестко обратился к хейтерам

Артист Егор Крид решил поделиться своими эмоциями относительно хейтеров. Певец написал обращение к ним в соцсетях и попросил отстать от него.

По словам музыканта, из его сториз делают недостоверные новости «для идиотов, которые на это ведутся».

«Отстаньте уже от меня», — эмоционально отреагировал Крид.

Своих хейтеров рэпер назвал жадными до хайпа, но они не смогут получить славу таким путем, говорит он. Егор отметил, что в этом мире вся желчь и грязь возвращается бумерангом.

Он добавил, что все ссоры решает лично, а не за спиной и давно уже извинился перед теми, кого обидел. Егор назвал себя упрямым, упертым, но справедливым.

«В свои 30 я вообще не хочу ни с кем ссориться и выяснять отношения. Тем более конфликтовать — публично в Интернете и ругаться», — заключил исполнитель хита «Будильник».

Крид признался, что устал спорить и будет стараться не реагировать на колкие замечания.

Бывший подопечный лейбла Black Star считается одним из самых завидных российских женихов. Несмотря на многочисленные отношения, Егор пока так и не связал себя узами брака.

Недавно Егор Крид встретился с отцом бывшей возлюбленной Нюши, Владимиром Шурочкиным. С музыкантом рэпер пересекся случайно на совместном мероприятии. Певец рассказал, как прошла их беседа.