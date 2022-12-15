«Отстаньте»: Дмитрий Нагиев опасается хоть что-то говорить о сыне

Актер Дмитрий Нагиев переживает за отношения с сыном Кириллом. Недавно он проговорился, что стал дедушкой, но оплошность, по всей видимости, закончилась неприятной беседой.

Нагиев отныне избегает вопросов про внуков, так как боится гнева сына.

«Отстаньте! Чтобы меня еще и Кирилл проклял, да?» - отвечает шоумен.

Актер и так нечасто видит сына и, очевидно, не хочет, чтобы он и вовсе перестал общаться.

Ранее Нагиев рассказал, насколько довела его работа: шоумену начал сниться секс с печеньем.