«Отстань, попрошайка»: Ольга Скабеева резко ответила Ксении Собчак на ее критику

Ксения Собчак активно ведет Телеграм-канал, в котором обсуждает самые актуальные российские и международные новости. Довольно часто там можно встретить и критику телеведущей, которую она подает в весьма саркастичной форме. Так, недавно она вновь высказалась по поводу команды шоу «60 минут» и ожидаемо получила ответ.

Ксения Анатольевна опубликовала у себя в блоге скриншоты передачи и посмеялась над тем, как все это абсурдно выглядит. Ольга Скабеева, являющаяся лицом проекта, долго молчать не стала и припомнила звезде «Дома-2» все ее старые грехи, включая гражданство Израиля.

«Гражданин Израиля с комсомольским задором требует блок на негатив. Не получишь. Отстань, попрошайка», - обратилась журналистка к коллеге.

Отметим, что между Скабеевой и Собчак есть давняя неприязнь. В конце прошлого года они развязали скандал в Сети после выхода в эфир очередного выпуска ток-шоу. Ксения Анатольевна возмутилась безграмотностью команды и заявила, что там перепутали все исторические факты и выдали их за действительность. На это ведущая проекта попросила ее перестать критиковать других людей, когда она сама путает Ирак и Иран. По словам Скабеевой, журналисты, работающие в «самой популярной программе огромной страны» имеют право ошибаться. «А ты как сосала свою серебряную ложку, так и будешь сосать. Вечно», - отмечала корреспондент.

Ранее Ксения Собчак ответила на критику Татьяны Васильевой, назвавшей ее ведьмой.