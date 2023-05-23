41-летняя Ксения Собчак ответила на критику Васильевой и обратилась к Максиму Галкину*

На днях Татьяна Васильева дала новое интервью, которое до сих пор обсуждается в медийном пространстве. В откровенной беседе актриса колко высказалась об эмиграции Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) и методах работы Ксении Собчак. По мнению знаменитости, журналистка специально провоцирует людей на интервью и ведет себя бесчеловечно. Именно поэтому Васильева отказалась от беседы с Собчак. Узнав о критике в свой адрес, супруга Богомолова не смогла промолчать.

Ксения поддержала юмориста после слов Татьяны и отметила, что он хотя бы не услышал оскорблений. «Ты хотя бы не Ведьмак, Максим. А я, мало того, что ведьма, так еще и деньги за интервью ей предлагала. Все пытаюсь понять через кого и сколько», — цитирует StarHit журналистку.

Ранее о Васильевой высказалась и Мария Миронова. Знаменитость заявила, что она «говорила ложь за деньги на каналах». Подробности смотрите здесь.

Не менее интересна та история, в которой 37-летняя Ольга Бузова высмеяла экс-избранников и сообщила, что у Тарасова «сложно с ножками». Полное высказывание певицы читайте в этой статье.

*признан иноагентом на территории РФ