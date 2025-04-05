«Отсоединились с облегчением»: бывшая возлюбленная Никиты Ефремова рассказала о расставании с актером

Бывшая возлюбленная Никиты Ефремова высказалась о расставании с актером, с которым разошлась еще в 2021 году. В личном блоге Мария Ивакова призналась, что испытала «облегчение» и «радость» после разрыва с артистом.

С момента расставания Никиты Ефремова и Марии Иваковой прошло уже четыре года, но пользователи Сети до сих пор обсуждают их отношения и надеются на воссоединение пары. Однако бывшая ведущая шоу «Орел и решка» дала понять, что они с актером уже давно не поддерживают связь.

«Почему вы с Никитой Ефремовым не подписаны друг на друга?» — спросил один из подписчиков.

В ответ Мария Ивакова лишь пошутила: «Вот это Вы детектив».

Экс-избранница артиста отметила, что все отношения могут внезапно закончиться. Что касается конкретно их случая, то Мария Ивакова призналась: в какой-то момент они стали слишком разными, поэтому расходились даже «с облегчением».

«У всех отношений есть срок годности. На всех уровнях отсоединились! С облегчением и радостью», — заявила бывшая возлюбленная Никиты Ефремова.

Напомним, пара познакомилась в 2019 году, тогда же начался их роман. Впервые Никита Ефремов и Мария Ивакова подтвердили свои отношения на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, а позднее даже удостоились звания «Пара года» на одной из российских премий. Но через два года телеведущая внезапно объявила о разрыве с актером, но отказалась называть причину случившегося. Лишь однажды девушка намекнула, что им обоим было сложно из-за непростого характера: «Скажу только, что из двух цветочков мы были скорее два цветущих кактуса».

Ранее сообщалось о том, что Никита Ефремов вышел в свет с новой возлюбленной Ольгой Шурыгиной.