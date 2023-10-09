«Ерунда»: семья Максима Виторгана оценила возможный призыв его сына в ЦАХАЛ

Весной 2022 года актер Максим Виторган вместе с сыном Даниилом эмигрировали в Израиль, где получили гражданство. Для этого младшему Виторгану пришлось отправиться на срочную службу в армию.

После обострения палестино-израильского кризиса поклонники Максима Виторгана стали опасаться, что его старшего сына могут призвать в ряды Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). При этом родственники артиста сомневаются в возможности подобного развития событий.

В частности, вопрос ИА «Регнум» о возможном призыве Даниила удивил его бабушку Ирину Млодик-Виторган. Она заверила, что ничего не слышала об этом.

«Призвать его в армию? Это ерунда какая-то», — сказала супруга Эммануила Виторгана.

23-летний Даниил Виторган прошел службу в ЦАХАЛ, он демобилизовался в сентябре 2023 года и отправился в путешествие по Европе. Где он находится в настоящее время не сообщается.

Как мы писали ранее, Ксения Собчак отреагировала на новое видео Максима Галкина*(Признан иноагентом на территории РФ), в котором он поддержал Израиль на фоне вооруженного конфликта с ХАМАС и заявил, что желал бы воевать, но не служил в армии. Журналистке понравилась позиция комика, она назвала его обращение крутым.

*Признан иноагентом на территории РФ