Отсидела шесть лет за убийство мужа: в истории с певицей Mia Boyka и девочкой-квадробером появились новые подробности

Мама 8-летней девочки-квадробера из Надыма, над которой посмеялась певица Мария Бойко, выступающая под псевдонимом Mia Boyka (Миа Бойка), была признана виновной в убийстве и провела в колонии шесть лет.

Оказалось, что женщина по имени Елена воспитывает дочь одна. Всего в семье четверо детей.

«Была молодая, 17 лет. Познакомилась с парнем, родила двух детей, букетно-конфетный период закончился, и я осталась с ними на руках одна. С первым супругом разошлись», - разоткровенничалась она в YouTube-шоу «Неженское дело».

Сначала Елена работала дворником, пока ее мама сидела с детьми. Потом устроилась официанткой. В 25 лет она познакомилась с парнем и через полгода отношений узнала о третьей беременности. Пара поженилась. При этом избранник ничего не зарабатывал, злоупотреблял алкоголем и избивал Елену. В ходе одного из конфликтов в семье случилась трагедия.

«В его глазах я видела лишь то, что будет с моими детьми, если он меня убьет. Проснулась 7-летняя дочка, и я ей сказала нести нож. Я выхватила нож, оттолкнула его от себя и, размахивая ножом, сказала не подходить. Он замахнулся на меня и напоролся на нож», - рассказала о трагедии женщина.

Мужчина скончался от внутреннего кровотечения, а Елену признали виновной в убийстве. Оказалось, что после случившегося она не вызвала скорую помощь, чтобы помочь мужу.

После выхода из колонии Елена нашла нового мужчину. От него она родила четвертого ребенка. Однако отношения не сложились и пара рассталась.

Напомним, на концерте в Надыме на сцену вышла якобы потерявшаяся девочка с маской кошки на голове. Mia Boyka подошла к ней и поинтересовалась: «Ты тут у нас котенок или ты квадробер?» Девочка в ответ назвала себя квадробером, после чего артистка публично осудила хобби ребенка.

Позже школьница призналась, что, выходя на сцену к артистке, она была в маске и не хотела, чтобы ее снимали. Девочка опасалась, что ее начнут хейтить.

После скандала школьница и ее мама приехали в Москву. Родительница ребенка поделилась, что она тяжело переживает всю эту ситуацию. А ведь, как она утверждает, они просто хотели получить извинения от певицы.