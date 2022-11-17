Отшлифованная как Барби Пэрис Хилтон раскрыла секрет моложавой внешности

Модель Пэрис Хилтон, которая в 41 год выглядит как настоящая Барби, рассказала о косметических гаджетах, помогающих сохранять молодость кожи. В ее уходе за лицом нет места ботоксу и филлерам – Хилтон никогда не делала инъекции.

Знаменитая манекенщица начала следить за кожей с 8 лет – с тех пор процедура ухода за лицом стала регулярной. Она включает много шагов и предусматривает использование специализированных гаджетов.

Хилтон предпочитает приборы с током и инфракрасным светом. Она любит кислородные процедуры и очищение кожи с помощью HydraFacial.

В доме Хилтон есть целый оздоровительный центр, который заполнен высокотехнологичным оборудованием для уходовых процедур.

В 2021 году сообщалось, что модель впервые вышла замуж. Она стала женой бизнесмена Картера Реума.