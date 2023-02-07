Отселила: Наташа Королева планирует перестроить дом с отдельной комнатой для Тарзана

Певица Наташа Королева планировала реконструкцию своего роскошного особняка в подмосковном Крекшино. Звезда хотела сделать все для комфортного проживания с мужем Тарзаном, но планы пришлось отложить. Брюнетка рассказала, чем теперь постоянно заняты ее мысли.

Знаменитость призналась, что активно готовится к своему концерту, который состоится в Кремле 11 марта. Из-за постоянных съемок и репетиций женщине пришлось отложить реконструкцию любимого дома.

«Я этот дом построила в 23 года. Я тогда совсем ничего не понимала в строительстве. Представьте: тебе – 23 года. И вдруг на тебя сваливается дом: строй его, как хочешь. А ты не знаешь даже, как к нему подойти. Но ничего – справилась!» – цитирует артистку Prozvezd.info.

Королева хочет расширить площадь особняка и пристроить там несколько новых помещений. Одно из них будет специально для мужа. Тарзан стал художником, поэтому ему необходима собственная мастерская.

«Вы же понимаете, что стройка – дело очень непростое. Нужно отложить все дела и заниматься только ею. Сейчас проектировщики делают проект, в котором, конечно же, учтут все наши пожелания. Мы хотим сделать для Сережи мастерскую, со специальным выводом воды, с хранением полотен и просторным залом», – поделилась звезда.

Ранее мы писали о том, как Наташа Королева поменяла прическу и помолодела на 20 лет.