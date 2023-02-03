Начала новую жизнь: Наташа Королева поменяла прическу и помолодела на 20 лет

Певица Наташа Королева в последнее время привлекает к себе всеобщее внимание. Артистка провоцирует слухи о разводе с мужем Сергеем Глушко, обнимается с женатым Стасом Михайловым, а теперь экспериментирует со своим внешним видом. На днях она появилась в личном микроблоге с прической в стиле афро.

Знаменитость опубликовала видео с мероприятия, на котором выступала в эффектном образе. Все взгляды были направлены на волосы Натальи. Она сделала мелкие кудри на голове и собрала их в высокую прическу. Певица подобрала под наряд массивные серьги в этническом стиле. Королева удивила всех гостей вечеринки, посвященной дню рождения Льва Лещенко.