Начала новую жизнь: Наташа Королева поменяла прическу и помолодела на 20 лет
49-летняя Наташа Королева кардинально сменила имидж после сообщения о разводе с Тарзаном.
Фото: Александра Воротнева/ Starface.ru
Певица Наташа Королева в последнее время привлекает к себе всеобщее внимание. Артистка провоцирует слухи о разводе с мужем Сергеем Глушко, обнимается с женатым Стасом Михайловым, а теперь экспериментирует со своим внешним видом. На днях она появилась в личном микроблоге с прической в стиле афро.
Знаменитость опубликовала видео с мероприятия, на котором выступала в эффектном образе. Все взгляды были направлены на волосы Натальи. Она сделала мелкие кудри на голове и собрала их в высокую прическу. Певица подобрала под наряд массивные серьги в этническом стиле. Королева удивила всех гостей вечеринки, посвященной дню рождения Льва Лещенко.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Поклонники оценили преображение поп-дивы и осыпали ее комплиментами. Многие отметили, что новый имидж очень молодит артистку. Некоторые предположили, что Королева экспериментирует со стилем после слухов о разводе с супругом. Напомним, что недавно балерина Анастасия Волочкова заявила, что пара рассталась.
Певица в разговоре с журналистами ответила на высказывание танцовщицы. Мы писали о том, что звезда официально опровергла свой развод.