Отрывается по полной: пока певица Лена Катина в роддоме, ее муж развлекается

11 июля экс-солистка музыкальной группы «Тату» Лена Катина родила своему мужу Дмитрию Спиридонову долгожданного сына. Певица стала мамой во второй раз, в то время как для Дмитрия этот мальчик – первенец. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Радости новоиспеченного отца нет предела. Пока Лена набирается сил в палате роддома, Дмитрий уже успел попрыгать на фитболе и даже зажечь с любимой тещей.

«Зять и теща… У нас родился сын и внук!» – так 41-летний бизнесмен подписал видео, на котором отплясывает с мамой Лены Катиной.