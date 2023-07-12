Отрывается по полной: пока певица Лена Катина в роддоме, ее муж развлекается
41-летний муж экс-солистки «Тату» Дмитрий Спиридонов отмечает с тещей рождение сына.
Источник: Tarakanov Vadim/East News
11 июля экс-солистка музыкальной группы «Тату» Лена Катина родила своему мужу Дмитрию Спиридонову долгожданного сына. Певица стала мамой во второй раз, в то время как для Дмитрия этот мальчик – первенец. Об этом сообщает «7Дней.ru».
Радости новоиспеченного отца нет предела. Пока Лена набирается сил в палате роддома, Дмитрий уже успел попрыгать на фитболе и даже зажечь с любимой тещей.
«Зять и теща… У нас родился сын и внук!» – так 41-летний бизнесмен подписал видео, на котором отплясывает с мамой Лены Катиной.
В свою очередь, артистка вышла на связь из роддома и поздравила супруга с отцовством:
«Столько эмоций – не передать словами! Поздравляю нашего папу».
Однако еще несколько лет назад Дмитрий Спиридонов бы и не поверил, что когда-то будет так счастлив. Тогда ему пришлось пережить рак щитовидной железы и предательство близкого человека.
Когда на одном корпоративе он познакомился с Леной Катиной, то подумал, что у них не может быть будущего, поскольку у певицы уже есть сын от первого брака. Но, увидев Александра, он полностью изменил свое мнение насчет отношений между отчимом и пасынком.
Старший сын Катиной и Дмитрий Спиридонов быстро нашли общий язык. Бизнесмен любит мальчика как родного, водит его в школу и частенько радует подарками.
Не менее интересна история любви пары. Оказывается, романтические отношения между певицей и миллионером начинались с дружеской переписки.