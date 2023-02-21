«Хотел войти в доверие»: зачем на самом деле Лена Катина нужна супругу-миллионеру

В июне 2022 года Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Молодые люди счастливы вместе и находятся в ожидании ребенка. Вот почему издание «Starhit» решило вспомнить историю любви супругов.

По воспоминаниям мужчины, с будущей возлюбленной он познакомился в 2021 году на своем дне рождении. Тогда он пригласил Лену в качестве артистки. После этого у них завязалось общение, правда, первоначально у Дмитрия не было мыслей о завоевании сердца девушки.

«Думал, войду в доверие, а она прорекламирует мою компанию», — высказался Спиридонов.

Однако постепенно дружеская переписка переросла в романтические свидания. Катина долго сопротивлялась своим чувствам, но в итоге сдалась под напором Дмитрия.

«Я из делового ужина сделал свидание. Лена еще не давала ухаживать, говорила, что может сделать все сама. В итоге все закружилось, завертелось. Она дала свой номер телефона, и в какой-то момент я влюбился», — резюмировал миллионер.

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