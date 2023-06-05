Домработнице наследства не видать: известно, кому достанется имущество Анастасии Волочковой

Анастасия Волочкова считается самой обсуждаемой персоной в отечественном шоу-бизнесе. Балерина готова не только прокомментировать скандалы коллег, но и поделиться подробностями личной жизни. Не так давно пользователи Сети заподозрили домработницу знаменитости в злом умысле. Публика была обеспокоена тем, что женщина пытается присвоить себе загородный дом Волочковой. В эксклюзивной беседе с Пятым каналом Анастасия прокомментировала сложившуюся ситуацию.

В первую очередь, балерина поспешила всех успокоить. Она считает, что помощница Лола совсем не опасна, вот почему она безоговорочно ей доверяет. Несмотря на хорошее отношение к женщине, Волочкова заявила, что не собирается на нее переписывать свой дом. Также она против того, чтобы звезды шоу-бизнеса составляли завещание на своих помощников.

«Вы хотите, чтобы я завещала свой дом Лоле с Рустамом? Вот, Рустам мне сейчас кофе принес», — высказалась Анастасия.

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