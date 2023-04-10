«Как появился, так и исчез»: 59-летняя Лолита заявила о расставании с молодым любовником

Лолита относится к числу тех звезд отечественного шоу-бизнеса, которые охотно делятся подробностями о себе. Еще совсем недавно певица рассказывала об отношениях с молодым избранником, высказывалась о желаемой беременности, однако на днях в эфире шоу «Ты не поверишь!» она сделала внезапное заявление. Оказывается, ее сердце вновь свободно.

К слову, Милявская всегда держала в тайне личность экс-возлюбленного. Она говорила лишь о том, что он — мусульманин и ей с ним «клево». Несмотря на это, между ними было принято решение о расставании. Однако, что стало поводом для разрыва, Лолита также не уточнила.

Кажется, артистка не так сильно расстроилась из-за произошедшего. В эфире передачи она намекнула: внимания от мужского пола у нее предостаточно.

«Он как появился, так и исчез. У меня долго никто не держится», — цитирует издание Газета.Ru слова Милявской из шоу.

Ранее 59-летняя исполнительница хита «На Титанике» призналась, что уже 12 лет ездит на гастроли со шприцами. Оказывается, подобное действие — настоятельная рекомендация личного врача. Что именно произошло с артисткой — узнаете здесь.

Не менее интересна та история, в которой стало известно имя нового ухажера 20-летней внучки Бориса Ельцина. Напомним, несколько лет назад девушка громко заявила о себе благодаря роману с Федором Смоловым. Футболист был старше избранницы на 12 лет, однако это не мешало их любви. Пара даже собиралась устроить пышную свадьбу, однако в декабре прошлого года знаменитости разошлись.