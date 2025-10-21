«Отремонтировали артерию»: Лидию Федосееву-Шукшину выписали из больницы

Лидию Федосееву-Шукшину выписали из кардиологического отделения московской больницы имени А. К. Ерамишанцева. По словам дочери актрисы Ольги Шукшиной, госпитализация носила плановый характер, а не экстренный, как писали в СМИ.

«Она дома, чувствует себя хорошо. Врач, которая ее наблюдала, сказала: "Мы отремонтировали артерию"», - сообщила РИА Новости наследница звезды фильма «Калина красная».

Ольга также выразила благодарность медикам, проводившим обследование и лечение 87-летней актрисы.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем и экстренно прооперировали.

Ранее Ольга Шукшина признала, что ее знаменитая мать жила в пансионате для пожилых людей, но всего две недели из-за пандемии коронавируса.