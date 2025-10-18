«Лидия Николаевна в доме престарелых!»: дочь Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о состоянии актрисы

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной раскрыла правду о состоянии госпитализированной актрисы. В интервью aif.ru Ольга Шукшина опровергла сообщения об экстренной операции и ответила на слухи о том, что мать жила в доме престарелых.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что 87-летнюю Лидию Федосееву-Шукшину госпитализировали из-за проблем с сердцем и экстренно прооперировали. Многие стали беспокоиться за вдову Василия Шукшина, и ее младшая дочь решила внести ясность в происходящее. По словам Ольги Шукшиной, на самом деле артистке провели плановую операцию для проверки сосудов.

«Маме сделали рентгенографическое контрастное исследование, если проще — коронарографию. Ее проводят для проверки состояния сосудов. Под местным наркозом эта процедура была успешно проведена. Так что слово „экстренно“ в новостях употреблено некорректно», — отметила дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной.

Звездная наследница раскрыла, что в настоящее время актриса все еще в больнице, но в «прекрасном настроении» и всем довольна. Домой Лидия Федосеева-Шукшина вернется, скорее всего, 20 октября.

Ольга Шукшина также прокомментировала информацию о том, что одно время ее мать жила в пансионате для пожилых людей. Дочь артистки заверила: она действительно была в специализированном учреждении, но всего две недели из-за ковида.

«Она не была в пансионате! Это испорченный телефон! В 2023 году мама перенесла ишемический инсульт. А поскольку есть квартира в Новой Москве, то на два месяца мы нанимали сиделку, потому что маме требовалось круглосуточное наблюдение. Я 24 часа не могла находиться рядом. <…> Но в СМИ был сделан вброс — „Лидия Николаевна в доме престарелых!“ И понеслось!» — высказалась Ольга Шукшина.

Сейчас дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной называет «сиделкой» себя — старшая сестра Мария якобы не заботится о тяжелобольной матери.

«Да, все на мне, к сожалению. Но Бог помогает. Я приняла этот крест, понимаете? <…> Хорошо, если бы эта ноша была разделена между членами семьи. Но обстоятельства часто сильнее нас. Я исполняю долг дочери. Выбора нет», — заявила дочь Шукшиных.

Ранее сообщалось о том, что в монастырях молятся за Лидию Федосееву-Шукшину из-за нестабильного состояния.