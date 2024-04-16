Отрекся от шоу-бизнеса: куда пропал бард Александр Новиков после ухода из шоу «Три аккорда»

Больше года назад уральский бард Александр Новиков назад пропал с телеэкранов. Сначала исполнитель хитов «Шансоньетка» и «Вези меня, извозчик» внезапно ушел из шоу «Три аккорда» спустя почти 10 лет, а затем перестал сниматься в телепередачах. Издание Kp.ru выяснило, почему артист решил отречься от шоу-бизнеса и чем занимается сейчас.

Александр Новиков был членом жюри в музыкальной телепередаче «Три аккорда» с 2014 года. Однако в феврале 2023 года шансонье решил уйти из программы в связи с событиями в стране.

«Сейчас для этого совсем неподходящее время. Я не вижу никаких поводов для веселья», — объяснял свое решение Александр Новиков.

Кроме того, артист прекратил съемки и в других передачах, а также перестал участвовать в праздничных концертах. При этом Александр Новиков продолжает гастролировать с сольными концертами.

«Зритель должен знать мою позицию не только из интервью, а и из живого общения», — отметил певец.

Вместе с тем музыкант без стеснения выражает свое мнение об уехавших из России артистах, которых называет «предателями» и «аферистами».

В последние годы Александр Новиков продолжает работу над развитием Уральского театра эстрады, художественным руководителем которого является с 2010 года. 17 ноября 2023 года на церемонии в честь 300-летия Екатеринбурга шансонье присвоили звание «Почетный гражданин города».

Также известно, что Александр Новиков активно занимается благотворительностью. Накануне Нового года артист в 12-й раз устроил Новогодний благотворительный бал Александра Новикова. На нем выступило более 600 талантливых детей со всей Свердловской области.

В настоящее время Александр Новиков продолжает выпускать новые песни, ведет свои соцсети и выступает с концертами.

Ранее сообщалось о том, что Александр Новиков высказался о покинувших Россию знаменитостях. По мнению певца, скоро все уехавшие артисты вернутся в страну, поскольку за границей они не могут много заработать.