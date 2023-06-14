Отрекшаяся от России Мария Машкова сделала заявление после своей первой премьеры в США

Больше года назад актер Владимир Машков окончательно потерял связь со своей дочерью Марией из-за разных политических взглядов. Сейчас они совершенно не общаются и даже не собираются в ближайшее время как-то это менять. Мария так и вовсе недавно заявила, что в следующий раз с отцом встретится в суде в Гааге.

Сейчас артистка живет в США и пытается там наладить свою карьеру, что пока ей вполне удается. На днях в Нью-Йорке состоялась премьера ее первого голливудского проекта «Ради всего человечества» в рамках ежегодного международного кинофестиваля «Трайбека». На красной дорожке она с удовольствием позировала фотографам вместе с иностранными коллегами в черном платье с глубоким декольте и выглядела вполне счастливой.

Отметим, что после светского мероприятия она вышла на связь в социальных сетях и сделала заявление. Машкова поблагодарила свою подругу Евгению Брик, благодаря которой и получила роль в американском сериале. Изначально именно она должна была воплощать образ пилота космического корабля на экране, но потом узнала об онкологии и порекомендовала на замену себе Марию.

«Женька! Спасибо тебе. Я знаю, ты все видишь и слышишь», - написала актриса в лично блоге.

Напомним, что Мария Машкова также уже успела получить свою первую награду в Голливуде. Так, на последней церемонии «Оскар» ей вручили приз за документальный фильм о российском политике. Тогда после премии она заявила, что на Родину точно больше не вернется и объяснила, по какой причине приняла такое решение.