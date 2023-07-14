Отравление, глаза или воспаление: друг Николая Дроздова раскрыл причину его госпитализации

Друг Николая Дроздова композитор Дмитрий Дунаев рассказал, что телеведущий попал в больницу из-за отравления. Это уже третья версия случившегося, которая фигурирует в СМИ. Об этом сообщает Газета.Ru.

По его словам, артиста отвезли в медучреждение с отравлением. Сейчас знаменитость чувствует себя отлично. Не так давно он общался с женой телеведущего Татьяна Петровной, которая вернулась из больницы с дочерью.

«Вчера он просто что-то не то съел», – сказал Дунаев.

По словам композитора, Дроздову сделали все нужные процедуры. Он останется еще на несколько дней с врачами, чтобы привести свой организм в порядок.

«Сами понимаете, что 86 лет, желудок очень чувствителен к разного рода продуктам, поэтому ничего страшного не происходит», — добавил друг семьи.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что у Дроздова выявили воспаление внутренних органов. А РБК со ссылкой на друга Дроздова художника Константина Мирошника написали, что телеведущий проходит запланированное лечение «для глаз».

Ранее дочь Николая Дроздова рассказала, что с ним происходило до госпитализации. По ее словам, без помощи медиков состояние ученого могло ухудшиться.