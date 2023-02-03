Отравившийся вялеными помидорами 66-летний Никас Сафронов сбежал из клиники

На прошлой неделе известный художник Никас Сафронов попал в больницу с симптомами серьезного отравления. На протяжении нескольких дней медики оказывали ему необходимую помощь – промывали желудок, ставили капельницы. По словам врачей, на сегодняшний день 66-летний Сафронов все еще не полностью восстановился, и ему было рекомендовано оставаться на лечении, однако он решил совсем иначе.

Сегодня, 3 февраля, Никас вышел из больницы, решив, что будет восстанавливаться уже дома. Художник прокомментировал свое состояние изданию KP.RU и сообщил, что чувствует себя намного лучше. Еще какое-то время врачи будут приезжать и ставить ему капельницы, чтобы он окончательно поправился.

Напомним, что Сафронову стало плохо после съеденных итальянских вяленых помидоров. Он рассказал, что 30 лет к ним не прикасался, а тут вдруг решил вместе с другом Николаем Денисовым открыть баночку. Как описывает художник, его лицо сразу побледнело, и началась рвота. Отныне Никас пообещал быть осторожнее с консервами.

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