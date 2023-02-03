«Наступили осложнения»: врачи утаивают реальный диагноз госпитализированного Бориса Щербакова

31 января Бориса Щербакова экстренно госпитализировали прямо с репетиции спектакля в связи с ухудшением состояния здоровья. Некоторое время было не ясно, что происходит с актером, но потом выяснилось, что его доставили в реанимацию кардиологического отделения.

Все эти дни родственники артиста сильно переживают за его жизнь, так как врачи до сих пор не говорят им о точном диагнозе. Щербакову запрещали звонить близким. Он практически не ходил, чувствовал постоянную слабость и продолжал мучиться из-за высокой температуры.

К счастью, несмотря на то, что медики по-прежнему никак не озвучат причину, по которой актеру стало так плохо, его уже перевели из реанимации в стационар. А это уже говорит о том, что Щербакову стало лучше.

«Врачи сняли кризисное состояние по кардиологии. Какой диагноз? Все еще нет четкого понимания. Думают, что наступили осложнения на фоне ОРВИ. Папа впервые за это время сам позвонил мне. Голос достаточно бодрый, так что я спокоен», - поделился с журналистами издания KP.RU сын Бориса.

Ранее в Сети появились слухи, что врачи и близкие артиста Игоря Николаева могут на самом деле скрывать его реальное состояние здоровья.