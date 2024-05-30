Отрастил усы и раздобрел: поклонники с трудом узнали Гошу Куценко

Набравший вес актер Гоша Куценко отрастил усы и собрал жен на премьере фильма «Непослушники». На одной дорожке столкнулись нынешняя супруга и его бывшая Мария Порошина. Об этом сообщает Kp.ru и публикует фото.

Главную роль в картине исполнил Гоша Куценко, который сильно изменился. В соцсетях отметили, что мужчина «раздобрел» и отрастил усы. Кроме того, он надел кепку, прикрыв свою фирменную лысину. Оказалось, что стиль он сменил не просто так.

«Я на съемках сжег всю голову, обгорел на солнце», – объяснил актер.

Звезда признался, что данный головной убор ему подарили во время гастролей во Владивостоке. Далее он пообщался с журналистами о самом фильме. Он назвал картину «Непослушники» очень светлой и отметил, что юные коллеги стали для него родными за время съемок. Они даже стали называть Куценко папой.

«Мои дочки ревновали. Свою роль в этой картине я посвящаю дочкам Полине, Свете и Жене. И, конечно, всем детям на Земле. Я стал по-другому смотреть на своих дочек», – поделился артист.

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