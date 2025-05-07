Отрастил седую бороду: как сейчас выглядит актер Валерий Николаев

Напомним, что в прошлом с именем Валерия было связано множество скандалов. Так, он устраивал ДТП, был задержан и отправлен в спецприемник, где провел 15 суток. Звезда ругался с соседями и даже проходил лечение в психиатрической больнице. Тогда он сильно изменился – поправился.

Поклонники вспоминали, что у мужчины было успешное прошлое. До всех неприятных событий он снимался в Голливуде у Стивена Спилберга и был знаком с Леонардо Ди Каприо.

Сообщается, что сейчас Николаев продолжает сниматься, у него есть молодая жена, которая родила ему сына.

Ранее мы писали о том, что актер Валерий Николаев озвучил свой диагноз после выписки из психиатрической больницы.