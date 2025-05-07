Отрастил седую бороду: как сейчас выглядит актер Валерий Николаев
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Актриса Ольга Кабо снялась с актером Валерием Николаевым, который пропал из публичного пространства после череды скандалов. Она поблагодарила коллегу за участие в ее программе и показала в соцсетях, как сейчас он выглядит.
Знаменитость поделилась кадром с Николаевым. Он улыбался и приобнимал Ольгу. Они выглядели радостными, актер был с подтянутой фигурой, но с густой седой бородой.
«Валерочка! Благодарю за встречу на моей программе «Мой район. Место встречи». Получилась прекрасная беседа», – написала Кабо.
Напомним, что в прошлом с именем Валерия было связано множество скандалов. Так, он устраивал ДТП, был задержан и отправлен в спецприемник, где провел 15 суток. Звезда ругался с соседями и даже проходил лечение в психиатрической больнице. Тогда он сильно изменился – поправился.
Поклонники вспоминали, что у мужчины было успешное прошлое. До всех неприятных событий он снимался в Голливуде у Стивена Спилберга и был знаком с Леонардо Ди Каприо.
Сообщается, что сейчас Николаев продолжает сниматься, у него есть молодая жена, которая родила ему сына.
Ранее мы писали о том, что актер Валерий Николаев озвучил свой диагноз после выписки из психиатрической больницы.