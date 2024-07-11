«Отрабатывает свои 30 сребреников»: Бурляев высказался о поведении Аллы Пугачевой

Актер Николай Бурляев раскрыл свое отношение к российской эстраде и высказался о поведении певицы Аллы Пугачевой. Он заявил, что артистка выбрала «путь доходного промысла» и назвал ее «предателем». Об этом сообщает mk.ru.

Знаменитость пообщался с корреспондентом на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске». Бурляев отметил, что нынешние артисты демонстрируют на сцене примитив. Кроме того, он поддержал идею введения дресс-кода. Мужчина объяснил, что звезды должны соблюдать нормы приличия, пишет «ДНИ.РУ».

Также артист высказался об уехавшей из России Алле Пугачевой. Он признал то, что когда-то она была «очень талантливой».

«Но талант дает Господь, а ты уже или развиваешь его, или начинаешь петь что-то, типа "Мадам Брошкина". А после этого Пугачева просто предала свою Родину. И теперь отрабатывает свои 30 сребреников», – заявил Бурляев.

Также звезда назвал певца, который был ему симпатичен. Это – Игорь Тальков. Но его уже нет в живых.

«Убили за то что он единственный на гнилой эстраде под ритмы рока пел про историю нашей страны, о патриотизме», – заключил он.

Ранее мы писали о том, что 75-летнюю Аллу Пугачеву засняли с сыном Гарри на улице в Юрмале. Они шли не одни, а с мужчиной, который является непубличным человеком.