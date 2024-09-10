«Отпускаю тебя с грустью»: мать Тимати рассказала о больших переменах в семье

Российский рэпер Тимати приобрел для матери новую квартиру в Москве. Об этом рассказала родительница музыканта в своем микроблоге.

По словам Симоны Юнусовой, она покидает родной район Проспект Мира, в котором прожила 47 лет, и переезжает в новую квартиру.

«Там родились и выросли мои сыновья, оттуда ушли мои родители. После того как дети вылетели из гнезда, мы сделали перепланировку, и я осталась жить одна в этой квартире, туда стала приезжать маленькая Алиса. Прошло больше 10 лет, у меня и мысли не было менять место жительства», — высказалась мать артиста.

Юнусова также рассказала, как именно наследники преподнесли ей дорогостоящий подарок.

«Мы вернулись с Алисой со съемок из Нижнего Новгорода, сын написал, что ему срочно надо со мной увидеться. У подъезда нас встречал второй сын, он подарил сумку моего любимого зеленого цвета и невзначай поинтересовался, как она открывается. Я открыла, а там лежали ключи от квартиры… <…> До свидания, мой родной Проспект Мира, на котором я прожила 47 лет, я отпускаю тебя с грустью, но без сожаления», — поделилась она.

Ранее мы писали, что модель Валентина Иванова снялась в белом платье после слов Тимати о свадьбе.