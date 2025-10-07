«Отпуск закончился, братан, встаем работаем!»: певец Elman рассказал о пережитой депрессии

Азербайджанский и российский певец Elman рассказал о пережитой им депрессии, из которой он выбрался без помощи специалистов и медицинских препаратов. В интервью Telegram-каналу «Звездач», музыкант признался, что ощущал себя в «эмоциональном аду», в который он сам себя загнал.

«У нас лейбл уже восемь лет. Представьте, сколько нервов было потрачено. Тетива была натянута до предела и в какой-то момент она лопнула. У меня было ощущение, что все кости переломаны, а нужно двигаться. Тело болело, отсутствие желания что угодно делать», — поделился артист.

По словам Эльмана Зайналова (настоящее имя исполнителя — прим. ред.), из этого состояния выбираться пришлось самому.

«Пару месяцев прошло, и ты такой: "Все, отпуск закончился, братан, встаем работаем!"», — рассказал певец на «Музыкастинг 8.0» от «Нового Радио».

Ранее певец Анатолий Цой рассказал, что впал в затяжную депрессию после переезда в Москву в 2013 году. Особенно тяжело дался первый год в столице.