«Такой затяжной депрессии у меня никогда не было»: Анатолий Цой рассказал о самом тяжелом периоде в жизни

Прежде, чем попасть в российский шоу-бизнес, певец Анатолий Цой стал известным в Казахстане. Но артисту захотелось большего, и в 2013 году он переехал в Москву, где его никто не знал. Первый год в столице исполнителю дался очень тяжело. Экс-солист MBAND рассказал сайту «Страсти», что тогда впал в затяжную депрессию.

Переезд стал серьезным шагом в жизни Анатолия. Тогда артист уже стал популярным в Казахстане и хорошо зарабатывал, но ему захотелось выйти из зоны комфорта.

«У меня было много сомнений: стабильность и комфорт удерживали меня. Когда всё идет хорошо, не хочется ничего менять. Но в итоге я все-таки улетел. Наверное, такой затяжной депрессии у меня никогда не было. Целый год я страдал — у меня постоянно заканчивались деньги, ничего не получалось, а я, преодолевая усталость и нежелание, ездил на кастинги и пробы, но меня никуда не брали», — поделился Цой.

На Новый год певец отправился в Казахстан, чтобы подзаработать. Возвращаться домой, ничего не добившись в Москве, ему было крайне непросто. Поэтому приезд был тайным. В ожидании нового сезона «Голоса» в России Анатолий работал в дорогом ресторане, где пел под минусовки.

Но судьба повернулась лицом к артисту, и он узнал о кастинге в проект «Хочу к Меладзе», после которого попал в группу MBAND.

