Отпуск за 12 миллионов: Бузова, Волочкова и Лерчек померились стоимостью отдыха на Мальдивах

Мальдивские острова – излюбленный курорт звезд российского шоу-бизнеса, который они часто посещают и летом, и зимой. В новогодние праздники многие артисты купили билет на самолет в теплые края и провели возле океана большую половину января. Издание PROZVEZD посчитали, в какую сумму обошелся отдых в свое время Ольге Бузовой, Анастасии Волочковой и блогеру Лерчеку, и выявили лидера по затратам.

Экс-прима Большого театра на Мальдивах в общей сложности провела 18 дней. Все это время она публиковала фото и видео с пляжа, откровенность которых шокировала фанатов. Стоимость своего отдыха Волочкова не скрывала, а напротив, гордо говорила, что может себе это позволить. Сутки на роскошной вилле ей обходились в четыре тысячи долларов. И всего она отдала примерно пять миллионов рублей.

К слову, на такую же сумму отдохнула и Ксения Бородина, которая за один перелет только отдала два миллиона. А вот Ольга Бузова оказалась скромнее всех. Поющая телеведущая рассказывала, что тратила на отпуск на Мальдивах еще вместе с Давой порядка 100 тысяч в день, и за две недели получалось 1,4 миллиона рублей. И даже если добавить перелет, то все равно сумма выходит меньше, чем у Волочковой и Бородиной.

А вот рекордсменом по затратам на отдых стала блогер Лерчек. Артистка летала на Мальдивы прошлой осенью и отдала за две недели 12 миллионов рублей.

Напомним, что на острова Ольга Бузова летала еще с бывшим бойфрендом рэпером Давой. Там они даже сыграли фейковую свадьбу. Однако союз после этого продержался недолго. И после расставания телеведущая все никак не может наладить свою личную жизнь. Недавно по этому поводу высказалась ее близкая подруга и пояснила, почему Ольга все никак не найдет свою любовь.