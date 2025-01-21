Отправился на СВО: появились новости о жизни сына Марии Шукшиной Макара

Вокруг семьи Шукшиных появляется все больше подробностей. Наследники легендарного артиста и режиссера долгое время не общались с прессой. Новости о них стали известны только после смерти Фрейи Зильбер, бывшей невестки Марии Шукшиной. Выяснилось, что сын звезды Макар Касаткин отправился на СВО.

В последние пару лет Мария Шукшина не говорила о сыне Макаре и внуке Марке, которого родила Фрейя Зильбер. Соседи семьи утверждают, что Касаткин еще весной уехал служить на СВО. Такое заявление они сделали в эфире программы «Малахов» на телеканале «Россия 1».

В студию передачи пришла Анна Шукшина — дочь Марии от первого брака с переводчиком Артемом Трегубенко. Она рассказала, что не виделась с Макаром почти пять лет, поэтому информация о его службе на СВО стала неожиданностью. Девушка не общается и со своей матерью, поэтому не в курсе новостей семьи.

Официального подтверждения этой информации нет. Однако Мария Шукшина всегда отличалась патриотическим настроем и поддерживала спецоперацию на Украине. Артистка много высказывалась на эту тему в интервью и социальных сетях, поэтому неудивительно, что сын разделил ее позицию.

Напомним, Фрейя Зильбер родила от Касаткина сына Марка, которого долго не хотела признавать семья Шукшиных. Удостоверившись в родстве, Мария взяла ребенка на воспитание, но отец не проявлял к нему большой заботы. Согласно новым данным, Макар стал уделять больше времени мальчику.