«Они живут втроем»: что стало с внуком Марии Шукшиной после смерти его матери Фрейи Зильбер

В декабре 2024 года стало известно о внезапной смерти 26-летней невестки Марии Шукшиной Фрейи Зильбер, родившей ребенка от сына актрисы. Долгое время отец не хотел признавать наследника, и малыш жил с няней, но сейчас все изменилось — судьба мальчика наладилась.

Во втором браке с бизнесменом Алексеем Касаткиным Мария Шукшина родила сына Макара. Фрейя познакомилась с ним после переезда из Барнаула в Москву. У молодых людей закрутился роман, в результате которого появился на свет сын Марк.

Но девушка передала мальчика на воспитание Шукшиной — из-за проблем с запрещенными веществами она не справилась с ролью матери. Мария приняла внука, но он прожил в семье отца всего два года, пока Макар не женился на Илоне Александровой. Она практически заменила малышу мать. Но супруги развелись, и воспитанием Марка занялась няня — Мария Шукшина лишь изредка навещала его.

После смерти Фрейи Макар признал своего внебрачного ребенка. Касаткин развелся и переехал жить к своей матери, рассказала его сестра Анна. Она призналась, что пять лет назад брат не был готов становится отцом, но с годами все изменилось.

«Но сейчас Марк вырос, Макар видит в нем себя. Он его признал как сына. Они живут втроем. Макар работает, мама помогает, она оплачивает няню. У мальчика все хорошо и слава Богу, я безумно рада», — рассказала Анна в эфире шоу «Малахов».

Ранее сообщалось о том, что сестра Марии Шукшиной Ольга прервала молчание после смерти Фрейи Зильбер.