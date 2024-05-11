Отправились в театр: Александр Петров вышел на публику с женой

Российский актер Александр Петров не так часто публикует подробности своей личной жизни. На этот раз звезда фильмов и сериалов решил порадовать поклонников редкой фотографией с супругой Викторией.

Петров поделился снимком на странице в социальной сети. Он сфотографировался в зеркале с женой перед походом в театр.

Актер собрался идти на спектакль в белой рубашке, синих джинсах и черных кроссовках, стоимость которых составляет более 100 тыс. рублей. На его спутнице были черное мини-платье с открытыми плечами, белые гольфы и лоферы.

Петров женился еще минувшей осенью. Его избранницей стала девушка Виктория, которую он случайно встретил на улице. До этого Александр состоял в отношениях с актрисой Стасей Милославской.

Ранее сообщалось, что певца Валерия Меладзе вместе с женой засняли во время выступления в Америке. Сейчас он активно гастролирует по всему миру.