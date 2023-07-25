Отправили в «холодную комнату» и морили голодом: что случилось с экс-участниками «Дома-2»

Экс-участников шоу «Дом-2» Евгения Ромашова и Анастасию Бигрину депортировали с Бали. Пару заподозрили в подделке авиабилетов. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

В последнее время Евгений и Анастасия жили в Индонезии. Затем они решили улететь в свадебное путешествие в Бангкок и через неделю вернулись на Бали. Там пара хотела обвенчаться.

Однако бывшие участники «Дома-2» были задержаны на таможне в аэропорту. Их обвинили в неуважительном отношении к правилам Индонезии и подделке обратных билетов. Сейчас супругам грозит до пяти лет тюрьмы.

Молодым людям сказали, что их депортируют. После этого звезд соцсетей отправили в «холодную комнату» с одним матрасом, где они провели два дня без еды и воды.

Через некоторое время паре разрешили вернуться в Бангкок в сопровождении правоохранителей, но теперь их заставляют уехать обратно в Россию. Власти страны проконтролировали покупку билетов на родину.

Ранее мы писали, что жена футболиста Павла Погребняка Мария, которая недавно подала на развод, улетела в Италию с новым бойфрендом.