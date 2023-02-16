«Отправили переодеваться»: Ольгу Серябкину не пустили в эфир из-за слишком откровенного платья

Певица Ольга Серябкина всегда отличалась эпатажным стилем и любовью к откровенным нарядам. Даже после рождения ребенка звезда выходит в свет в пикантных платьях, чем смущает не только поклонников, но и продюсеров различных шоу. Недавно из-за этого ее даже отказались пускать в эфир.

Артистка опубликовала в личном микроблоге видео, на котором позирует в коротком платье с эффектным декольте. На кадрах Ольга говорит, что будет вести себя хорошо и снимется так, что у нее «даже волос на голове не пошевелится». Но Серябкиной все равно сделали замечание.

«В итоге отправили переодеваться! Хотя уговаривала, как могла», – пожаловалась звезда в личном микроблоге.