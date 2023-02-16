«Отправили переодеваться»: Ольгу Серябкину не пустили в эфир из-за слишком откровенного платья
Продюсеры отказались снимать Ольгу Серябкину из-за слишком откровенного платья.
Фото: Starface.ru
Певица Ольга Серябкина всегда отличалась эпатажным стилем и любовью к откровенным нарядам. Даже после рождения ребенка звезда выходит в свет в пикантных платьях, чем смущает не только поклонников, но и продюсеров различных шоу. Недавно из-за этого ее даже отказались пускать в эфир.
Артистка опубликовала в личном микроблоге видео, на котором позирует в коротком платье с эффектным декольте. На кадрах Ольга говорит, что будет вести себя хорошо и снимется так, что у нее «даже волос на голове не пошевелится». Но Серябкиной все равно сделали замечание.
«В итоге отправили переодеваться! Хотя уговаривала, как могла», – пожаловалась звезда в личном микроблоге.
Фото: Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Девушка пока не показывала наряд, в котором в итоге появится перед зрителями. Но она все равно часто радует фанатов откровенным контентом в соцсетях или на красных дорожках. Многие удивляются, как ее муж не против таких снимков.
Ранее мы писали о том, каким способом муж Ольги Серябкиной заработал миллионы на дом. Журналистка Алена Жигалова выдала тайну супруга артистки в своем шоу.